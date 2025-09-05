Via Oreto, sorpreso mentre confeziona le dosi di droga in casa: arrestato

Controlli anche allo Zen 2: cocaina dentro il frigorifero

PALERMO – Incastrato dall’odore dell’hashish. E’ stato sorpreso mentre confezionava le dosi della droga in casa, nella zona di via Oreto. Si tratta di un nigeriano di 62 anni già noto alle forze dell’ordine. Nella sua abitazione è stato anche trovato il ‘kit’ per il confezionamento.

La scoperta durante i controlli

I carabinieri del Nucleo radiomobile, durante i controlli nel quartiere, hanno effettuato una perquizione nell’appartamento da cui arrivava un intenso odore di hashish. La finestra era semichiusa e i militari hanno notato che l’uomo aveva disposto sul tavolo le varie bustine, pronte per essere immese nel mercato dello spaccio in città.

Droga in via Oreto, sequestrato il ‘kit’ per il confezionamento

L’abitazione è così stata passata al setaccio e sono state trovate 77 dosi di hashish, ma anche due bilancini di precisione e tutto il materiale per il confezionamento. Per lui, già sottoposto all’obbligo di firma, è quindi scattato l’arresto con divieto di dimora a Palermo. Carabinieri in azione anche allo Zen 2, dove sono stati sequestrati altri 250 grammi di droga.

Allo Zen 2 droga dentro un frigorifero abbandonato

Sono stati trovati dentro un frigorifero abbandonato tra i padiglioni del quartiere grazie all’ausilio del Nucleo cinofili di Palermo Villagrazia. Rinvenuti, nel dettaglio, un panetto di hashish dentro una borsa della spesa tra i box di via Fausto Coppi, oltre a tre dosi di cocaina e 164 di marijuana.

Piantagione sequestrata a Bolognetta

Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio analisi delle Sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo, dove saranno eseguiti gli accertamenti. Nelle scorse ore una piantagione di marijuana è invece stata scoperta dalla guardia di finanza in un’area rurale di Bolognetta, in provincia di Palermo.