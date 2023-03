Palermo, consegnati i lavori al centro sociale Di Vittorio allo Sperone

I lavori sono finanziati dal PON METRO per un importo complessivo di un milione e 644 mila euro

PALERMO – Sono stati consegnati oggi i lavori di “Recupero di immobili da adibire a servizi di valenza sociale – Rifunzionalizzazione del centro sociale in via Giuseppe Di Vittorio allo Sperone”. I lavori sono finanziati all’interno del PON METRO per un importo complessivo di un milione e 644 mila euro. Le opere avranno una durata di un anno e sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Castrogiovanni S.r.l. – DI.BI.GA S.r.l., che ha presentato un ribasso del 33,69% (importo contrattuale: 826.122,51 euro). L’intervento consentirà il recupero strutturale edilizio e l’efficientamento energetico del centro sociale di via Di Vittorio nel quartiere Sperone.

“Con la consegna dei lavori di oggi parte un percorso che punta a restituire al quartiere Sperone e al territorio una struttura abbandonata al degrado. Un abbandono che ha portato anche alla sospensione di importanti attività di valenza sociale. In questo modo, l’amministrazione comunale vuole condurre un’operazione che ha una doppia funzione. Da un lato, la riqualificazione della struttura e dell’area di via Di Vittorio e, dall’altro, fare ripartire le attività del centro sociale”, affermano il sindaco di Palermo e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando a margine della consegna dei lavori allo Sperone, dove erano presenti anche il consigliere comunale Pasquale Terrani e il presidente della Seconda Circoscrizione Giuseppe Federico e i consiglieri della circoscrizione.