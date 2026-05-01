Palermo, il Consiglio comunale approva l’odg per la sicurezza a Sferracavallo

La borgata è stata teatro di alcune intimidazioni ai danni di alcune attività economiche

PALERMO – Il consiglio comunale di Palermo ha approvato un odg, proposto dal M5s, per un piano straordinario di interventi per garantire la sicurezza e la legalità nel quartiere Sferracavallo.

La borgata, nelle ultime settimane, è stata teatro di alcune intimidazioni ai danni di alcune attività economiche, come nel caso del ristorante “Al Brigantino” colpito con raffiche di mitraglietta.

L’ordine del giorno impegna il sindaco Roberto Lagalla a organizzare un piano straordinario, di concerto con le autorità statali, “finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza, legalità e controllo del territorio”, a richiedere più controlli sul territorio con presidi fissi e l’incremento della presenza delle forze dell’ordine e a una convocazione straordinaria della giunta a Sferracavallo, aperta alla cittadinanza.

“I gravi fatti degli ultimi mesi imponevano un intervento del consiglio comunale – dice Antonino Randazzo, consigliere del M5s – che spero terrà una seduta nel quartiere. La città deve dimostrare vicinanza al quartiere che è sotto attacco della criminalità mafiosa”.