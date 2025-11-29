Palermo, dal consiglio via libera alle variazioni: sbloccati 70 milioni

Il sindaco Lagalla: "Fondi per opere strategiche"

PALERMO – Il via libera ieri del consiglio comunale di Palermo alle variazioni di bilancio sblocca 70 milioni di euro di avanzo di amministrazione.

“Si tratta di risorse attese, che consentiranno di accelerare su opere strategiche per il decoro, la sicurezza e la qualità dei servizi – dice il sindaco Roberto Lagalla – Tra questi figurano i lavori di manutenzione delle strade, le potature, gli interventi sulla pubblica illuminazione. Una parte delle risorse sarà destinata allo stadio Renzo Barbera, alla manutenzione del patrimonio artistico e alla realizzazione dell’asilo dedicato a padre Pino Puglisi a Brancaccio, atteso da anni dalla comunità”.

“Polizia municipale, nuove assunzioni”

E ancora: “Grazie all’avanzo potremo anche procedere all’assunzione di nuovi agenti della polizia municipale, fino a raggiungere l’obiettivo di circa 300 unità, rafforzando così la presenza sul territorio e la sicurezza urbana”. “Questo è un passo importante per Palermo – prosegue il sindaco – un segnale concreto di efficienza amministrativa e di attenzione verso i bisogni della città. Continueremo a lavorare con determinazione affinché ogni risorsa si trasformi in un’opera, un servizio, un miglioramento reale per i cittadini”.

L’assessore al bilancio Brigida Alaimo spiega che “l’avanzo mobilitato proviene da un insieme di componenti: risorse liberate grazie all’estinzione anticipata dei mutui, proventi dai permessi a costruire e fondi vincolati a interventi già programmati”. “Questa operazione dimostra che, quando le strutture lavorano in modo sinergico e il Consiglio comunale approva atti fondamentali nei tempi necessari, l’amministrazione è in grado di tradurre la programmazione in risultati concreti per la città”, conclude l’assessore.