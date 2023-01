Palermo, continuano le ricerche per ritrovare Mariarosa D’Angelo

Era stata ritrovata la borsa davanti il bar Touring di Mondello

1' DI LETTURA

PALERMO – Sono andate avanti per tutto il giorno nella zona di Montepellegrino le ricerche della donna palermitana di 65 anni, Mariarosa D’Angelo, scomparsa da casa all’alba del 23 dicembre, giorno dal quale non si hanno più notizie.

I vigili del fuoco e le squadre di ricerca hanno setacciato la zona dall’alba e fino al tramonto. Al momento non è stata trovata alcuna traccia. Le ricerche riprenderanno domani. Della donna era stata ritrovata la sua borsa davanti al bar Touring di Mondello.

A lanciare un appello è stato il nipote, Simone Federico, che chiedeva di intensificare le ricerche per il ritrovamento della zia. E lo aveva fatto anche sui social dopo avere presentato una denuncia ai carabinieri. “Chiediamo a tutti di far girare questo post – ha scritto -abbiamo paura che sia scomparsa in mare a Mondello. Chiediamo alla guardia costiera di intervenire”. E chiude il post, scrivendo “Se non si cerca in massa, non la troverà nessuno”. Anche sul gruppo social “Insieme per Mondello”, si susseguono i post di appello per cercare la donna.