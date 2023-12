Palermo, controllati i luoghi della movida: multe salate e locali chiusi

Numerose le violazioni riscontrate dalle forze dell'ordine

PALERMO – Operazione interforze nel centro di Palermo, dopo gli episodi di violenza delle ultime settimane nelle zone della movida, culminati con il recente omicidio del ventiduenne Rosolino Celasia.

Le forze di polizia hanno presidiato la scorsa notte l’area intorno a via Isidoro La Lumia, effettuando denunce, sequestri e sanzioni superiori a diecimila euro. In campo polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani, personale dell’Asp e dell’Ispettorato del lavoro, in linea con le indicazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le multe

Nel dettaglio, in un esercizio commerciale di via Isidoro La Lumia, sono state riscontrate irregolarità connesse la mancanza di Scia, con sanzione amministrativa pari a 3.000 euro; la mancanza di requisiti in materia di igiene, con sanzione amministrativa pari a 1.000 euro. Al titolare, che è stato indagato in stato di libertà per occupazione del suolo pubblico, è stata inoltre contestata: l’occupazione della sede stradale , con sanzione pari a 173 euro; la violazione del regolamento comunale dehors relativo all’arredamento per occupazione di suolo pubblico,(sanzione amministrativa pari a 300 euro) e alla mancata comunicazione dell’occupazione del suolo pubblico alla Sovrintendenza, (sanzione pari a 300 euro). Il locale è stato pertanto sequestrato amministrativamente per svolgimento di attività di somministrazione, con sanzione amministrativa pari a 5.000 euro, si è proceduto inoltre al sequestro penale della parte esterna (pedane e sedie) per manufatto abusivo.

Ad un altro esercizio commerciale di via La Lumia, attivo nella somministrazione di alimenti e bevande, è stata contestata invece la mancanza dei requisiti in materia di igiene con una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro.

Nel corso dei servizi, è stata garantito un adeguato dispositivo di sicurezza attraverso la predisposizione di posti di controllo. In tale contesto sono state identificate 354 persone, di cui 66 con precedenti di polizia, controllati 209 veicoli ed elevate 58 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, 3 i veicoli posti sotto sequestro. Tre minori indagati in stato di libertà: due per ricettazione di motociclo ed uno per guida senza patente poiché recidivo. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati inoltre oggetti atti allo scasso.