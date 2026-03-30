Palermo, controlli del Nas in locali e ristoranti del centro storico

Il bilancio delle ispezioni

PALERMO – Controlli del Nas dei carabinieri in locali e ristoranti del centro storico di Palermo. Multati un pub e un bar per un totale di 5mila euro. I militari hanno condotto una serie di ispezioni igienico- sanitarie presso diversi esercizi di ristorazione del capoluogo. L’attività ispettiva e di controllo ha permesso di riscontrare gravi irregolarità inerenti la tracciabilità dei prodotti, l’esercizio abisivo dell’attività di catering e l’ampliamento non autorizzato delle superfici di somministrazione.

Nello specifico, l’azione dei militari ha riguardato un pub drinkeria al cui titolare era stata recentemente rigettata la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Gli specialisti del N.A.S. hanno accertato la totale assenza del manuale di autocontrollo HACCP, mai predisposto dalla proprietà.

Al titolare di un bar sono state irrogate sanzioni per 3mila euro. Dagli accertamenti è emerso che l’esercente aveva arbitrariamente trasformato la propria attività in tavola calda, omettendo l’attuazione delle procedure di sicurezza alimentare (HACCP) e occupando abusivamente un’ampia porzione di suolo pubblico.