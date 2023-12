Palermo, controlli nella movida: multe, sequestri e locali chiusi

Impiegati numerosi agenti per constatare gli illeciti

PALERMO – Nel corso delle ultime ore, le forze dell’ordine hanno eseguito dei controlli nelle zone della movida di Palermo. Ad entrare in azione gli agenti dalla polizia di Stato, dei carabinieri, dalla guardia di finanza, dalla polizia municipale, in collaborazione con personale dell’Asp.

I servizi hanno riguardato piazza Don Sturzo, piazza Nascè, via Turati, via La Lumia, via G.Puglisi, via Quintino Sella, via S.Corleo, piazza Crispi, via Daita e via I.Carini. Questo, in particolar modo, dopo quanto avvento lo scorso sabato quando sono stati sparati dei colpi di pistola e della rissa sfiorata nella sera tra venerdì e sabato.

Multe in via La Lumia

Durante un controllo in via La Lumina è stato denunciato il titolare di un esercizio per occupazione di suolo pubblico. È stata, inoltre, ravvisata la violazione del regolamento sui dehors, la mancata o non corretta applicazione dei sistemi e delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, la mancanza della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande e di quella sanitaria e sono state accertate carenze igienico sanitarie. La somma di queste irregolarità ha portato a contestazioni il cui valore supera gli 11.000,00 euro.

I controlli ad altri quattro locali di zona hanno portato al sequestro di casse e strumenti di amplificazione di dj che stavano intrattenendo i clienti e che non avrebbero potuto farlo.

Sempre via La Lumia, la polizia municipale ha sottoposto a sequestro penale preventivo, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., una struttura edile tipo gazebo, poiché abusiva. Inoltre è stato sottoposto a sequestro cautelare amministrativo un pubblico esercizio perché privo di titoli fiscali ed autorizzativi per lo svolgimento dell’attività.

Violazione del codice della strada

Sono stati effettuati anche controlli per il contrasto delle violazioni del codice della strada. Sono state identificate 293 persone di cui 55 con precedenti di polizia, controllati 113 veicoli, con 60 avvisi di violazione al codice della strada ed un sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa. Sono stati effettuati 10 controlli con etilometri risultati negativi. Nel corso dei controlli, sono stati rinvenuti, nella disponibilità di un giovane, due coltelli del genere vietato per cui l’uomo è stato denunciato.

A corredo dell’attività di perlustrazione della zona, è stato rinvenuto un involucro di sostanza stupefacente. Ne è stato effettuato il sequestro che risulta a carico di ignoti.