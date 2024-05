Palermo, età media in aumento: convegno sull’invecchiamento attivo

Interverranno i segretari confederali, i segretari di categoria, gli assessori Albano e Volo

PALERMO – Negli ultimi 20 anni, in Sicilia, l’età media è aumentata dai 39,9 ai 45,2 anni. Di conseguenza, è cresciuto il bisogno di prestazioni sanitarie e assistenziali in una regione che resta in fondo alle classifiche italiane per le pensioni.

Questa disparità ovviamente influisce non solo sulla qualità della vita ma anche sulla speranza di vita stessa che secondo le statistiche dell’Eurostat, in Sicilia è oltre 3 anni in meno della media nazionale.

Proprio sull’argomento dell’invecchiamento, il prossimo 10 maggio alle nuove officine Zisa di Palermo, alle 9:30, si terrà il convegno “Invecchiamento attivo. Serve una legge anche in Sicilia”, di Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp, e le associazioni Ada, Anteas e Auser sull’invecchiamento attivo.

Interverranno i segretari confederali, i segretari di categoria, gli assessori regionali Albano e Volo.