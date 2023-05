Palermo, Corini ritrova i rosa: allenamenti fino al 25 maggio

Poi inizierà un nuovo percorso di programmazione

PALERMO – Nel pomeriggio di lunedì 22 maggio, allo stadio “Renzo Barbera”, il Palermo è tornato in campo per una seduta di allenamento. Il tecnico Eugenio Corini ha ritrovato la sua squadra in quello stesso stadio dove pochi giorni prima la compagine rosanero non è riuscita ad andare oltre il pari nella sfida contro il Brescia. Il 2-2 con le Rondinelle è risultato decisivo con la complicità della contemporanea vittoria della Reggina ai danni dell’Ascoli: il club del capoluogo siciliano ha perso così l’occasione di giocarsi i play-off per la promozione in Serie A.

Il tecnico originario di Bagnolo Mella, che a meno di colpi di scena sarà sulla panchina del Palermo anche il prossimo anno, avrà quasi sicuramente parlato della sfida di venerdì sera con Brunori e compagni. Un incontro che era iniziato molto bene per il Palermo, tanto che alla fine del primo tempo i rosa sono andati negli spogliatoi in vantaggio di ben due gol a zero. Nonostante questo, mister Corini non era comunque soddisfatto dell’approccio dei suoi ragazzi al match e, nella ripresa, una quasi inaspettata (ma meritata) rimonta del Brescia ha causato il malcontento degli oltre 32 mila tifosi presenti al “Barbera”. I rosanero, infatti, sono usciti tra i fischi dal terreno di gioco: la piazza palermitana è sempre stata molto ambiziosa e la risposta del pubblico all’invito della squadra per quella gara decisiva lo ha dimostrato per l’ennesima volta.

La squadra guidata da Eugenio Corini proseguirà gli allenamenti fino alla giornata di giovedì 25 maggio. Dopo ci sarà il “rompete le righe” e l’inizio di una nuova programmazione in vista della prossima stagione. Se il consolidamento in serie cadetta è stato raggiunto, adesso il City Football Group dovrà alzare l’asticella per il club del capoluogo siciliano. Tra partenze e nuovi innesti, la holding emiratina proprietaria delle quote di maggioranza del Palermo sarà indirizzata nella costruzione di una squadra pronta tecnicamente e psicologicamente ad affrontare una stagione da protagonista. È questa la risposta che i tanti tifosi del Palermo si aspettano dopo l’amara delusione della stagione appena conclusa, seppur in linea con gli obiettivi (e il progetto) del City Group definiti da Ferran Soriano a inizio anno.