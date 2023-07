Corini: “Al lavoro per una stagione ricca di soddisfazioni”

Le dichiarazioni dell'allenatore rosanero nel giorno del raduno della squadra in Veneto prima di iniziare la preparazione in Trentino

PALERMO – La stagione 2023/2024 del Palermo sta per iniziare. La compagine rosanero, nella giornata di oggi, si è riunita in Veneto per una fase di pre-ritiro prima dell’inizio della preparazione estiva in Trentino Alto Adige, tra le località di Ronzone e Pinzolo.

L’allenatore rosanero Eugenio Corini è intervenuto ai microfoni del club di viale del Fante per introdurre la stagione che sarà, toccando anche temi quali il calciomercato e l’apertura della campagna abbonamenti.

VERSO IL RITIRO

“Oggi si ricomincia con grande motivazione ed energia – ha esordito Corini -. Faremo un lavoro con dei test attitudinali per capire le condizioni dei nostri giocatori che avevano comunque un programma personalizzato, questo ci permetterà di iniziare al meglio il lavoro quando andremo a Ronzone”.

Un ritiro, quello di Ronzone e Pinzolo, che inizierà il 9 luglio e terminerà il 4 agosto: “Sarà un mese importante di preparazione, lavoreremo in strutture adeguate che ci permetteranno di poter lavorare al meglio, le abbiamo visionato con tutto lo staff tecnico e abbiamo tutto quello che ci serve. Anche il clima ci aiuterà per far recuperare al meglio i giocatori, ci prepareremo al meglio per una stagione molto impegnativa e molto importante”.

“L’anno scorso abbiamo radicato un’idea e un’identità – prosegue il tecnico – abbiamo affrontato delle difficoltà e le abbiamo superate e abbiamo sognato di arrivare ad un obiettivo che non era preventivato andandoci molto vicini. Quel mancato obiettivo sarà l’energia fondamentale per permetterci quest’anno di avere più motivazione e forza per fare una grande stagione”.

OBIETTIVI E CALCIOMERCATO

Corini, nel corso dell’intervista, ha continuato parlando degli obiettivi stagionali del Palermo, chiamato a lottare per la promozione in Serie A:”L’imperativo è una forza motivazione, l’obiettivo fondamentale è di vestire dei colori e una maglia molto importante che pesa ma che ti può dare grande forza. Ci stiamo preparando al meglio già da oggi per far sì che la nostra stagione sia ricca di soddisfazioni sia per noi che per i nostri tifosi”.

“Il direttore Gardini – prosegue l’allenatore di Bagnolo Mella – nel bilancio di fine hanno ha parlato chiaro di quella che è stata la stagione scorsa e di quelli che saranno gli obiettivi che andremo ad affrontare, una linea molto chiara che rispecchia le ambizioni della città e della nostra tifoseria. Sappiamo bene dove vogliamo arrivare, attraverso il lavoro daremo il meglio per far sì che questo possa accadere”.

Il tecnico rosanero si è soffermato anche sul calciomercato che, oltre all’arrivo già ufficializzato di Lucioni, promette scintille: “Con il direttore Rinaudo ci siamo confrontati durante tutta l’estate e lo facciamo quotidianamente, ci confrontiamo spesso durante la giornata. L’idea è quella di migliorarci prendendo giocatori motivati e forti che reggano la pressione e l’ambizione che rappresenta Palermo”.

CITY GROUP E TIFOSI

“E’ trascorso un anno dall’arrivo del City Group – continua Corini in merito all’anniversario dell’ingresso in società della nuova proprietà – e ha già certificato l’ambizione e quello che vuole creare a Palermo. Le parole del presidente del Manchester City confermano l’attenzione che hanno sul Palermo e dove vogliono portarlo, questo ci responsabilizza ma è anche un’ulteriore spinta emotiva per fare al meglio il nostro lavoro”.

L’allenatore dei rosa ha concluso parlando dell’importanza della tifoseria nel giorno dell’apertura della campagna abbonamenti per la prossima stagione: “Sappiamo quanto è importante il sostegno del nostro pubblico e della nostra tifoseria che diventa il dodicesimo uomo in campo, sono sicuro che si abboneranno in tanti e verranno a sostenerci in un percorso che speriamo sia il migliore possibile”.