Palermo, corruzione all’Asp: il dirigente Cerrito confessa le tangenti

Riceveva soldi da Lupo in cambio di informazioni sui controlli

PALERMO – Il giudice per le indagini preliminari si è riservato sulla convalida dell’arresto in flagranza di reato di Francesco Cerrito e Mario Lupo. Agli atti dell’inchiesta ci sono le confessioni del dirigente dell’Asp e del presidente della Samot e della Adi25 scarl, onlus che si occupano delle cure palliative per i malati oncologici.

Lupo, di fronte all’evidenza del materiale fotografico degli incontri durante i quali consegnava denaro a Cerrito, ha spiegato che era un modo per ringraziarlo. Le pratiche di rimborso andavano a rilento e Cerrito le avrebbe sbloccate. Erano, però, pratiche regolari.

È stata la confessione di Cerrito a spiegare quali sarebbero le utilità che hanno fatto scattare l’ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio.

L’Asp aveva previsto delle ispezioni delle due onlus e Cerrito avrebbe messo Lupo in guardia in modo da non farsi trovare impreparato. In altre circostanze avrebbe fornito a Lupo informazioni per sistemare le stesse pratiche ed evitare contestazioni dall’Azienda sanitaria. Cerrito è direttore del Dipartimento Integrazione Socio-Sanitaria dell’Asp 6. Le pratiche delle cure palliative passavano dalla sua firma. Le sue dichiarazioni tracciano un quadro a tinte fosche, molto più di quelle di Lupo.

Secondo i pubblici ministeri Gianluca De Leo, Giacomo Brandini e Andrea Zoppi, il patto corruttivo sarebbe molto più strutturato. Andrebbe oltre i cinque, sei episodi venuti a galla, compreso l’ultimo nel corso del quale Lupo ha consegnato duemila euro a Cerrito nascosti dentro la scatola di una bomboniera. L’incontro è avvenuto in macchina, al parcheggio dell’Asp in via Pindemonte all’interno dell’ex manicomio.

Il Gip Giuseppina Zampino si è riservato sulla convalida dell’arresto e sulla misura da applicare ai due indagati.