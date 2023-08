Palermo, corsa e qualità per il centrocampo: chi è Henderson

Fortemente voluto da Corini che lo ha avuto in rosa nell'esperienza a Lecce

2' DI LETTURA

PALERMO – Liam Henderson è il centrocampista tanto desiderato da Eugenio Corini. Il Palermo ha ufficializzato il trasferimento dello scozzese classe 1996, che arriva in Sicilia con la formula del prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in Serie A.

Cresce nelle giovanili del Celtic Glasgow

La carriera di Henderson inizia nelle giovanili del Celtic Glasgow e con la maglia dei ‘The Bhoys’ colleziona 37 presenze, giocando in Premiership (il massimo campionato scozzese) e debuttando anche in Champions League. Nel 2018 decide di trasferirsi in Italia: il Bari, dopo un periodo di prova, lo tessera e lo fa giocare in Serie B.

La migliore stagione in B con Corini in panchina

La carriera di Henderson in Italia prosegue con le maglie di Verona ed Empoli ma è a Lecce che trova la sua dimensione. Nella stagione 2020/21 viene ‘esaltato’ da Corini, tecnico dei salentini, che lo schiera sia da mezzala offensiva che da trequartista: a fine anno sono tre i gol segnati e ben nove gli assist messi a referto.

Un campionato da protagonista in Serie A

La bella stagione di Henderson al Lecce gli vale la possibilità di essere confermato dall’Empoli e gioca in Serie A: sono 38 le presenze con due gol e quattro assist. Nello scorso campionato, invece, con Paolo Zanetti in panchina, trova poco spazio e gioca 25 partite, di cui undici da titolare.

Henderson è stato voluto da Corini

Henderson è stato fortemente voluto da Corini al Palermo. Il tecnico era alla ricerca di un centrocampista in grado di aiutare Stulac nell’avvio della manovra ma anche di essere incisivo nella metà campo avversaria. Lo scozzese è una mezzala – che può giocare anche trequartista – in grado di interdire ma anche di assistere i compagni, anche se potrebbe crescere dal punto di vista realizzativo.

Con la Reggiana è probabile il debutto

Nello scacchiere tattico del Palermo, Henderson dovrebbe ricoprire il ruolo di mezzala sinistra, dove al momento sta trovando continuità Gomes. Lo scozzese è stato convocato per la gara contro la Reggiana ed è molto probabile il suo debutto a gara in corso.