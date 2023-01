Palermo, corteo per legalità dei bambini della provincia VIDEO

Il corteo al grido "la Sicilia è nostra, non di Cosa nostra"

1' DI LETTURA

PALERMO – Oltre 250 bambini, insieme ai loro familiari, provenienti da varie parrocchie della provincia, si sono radunati davanti a “Maria Ss. di Monserrato”, a Palermo e, guidati da sindaci e parroci hanno dato vita al “Corteo della memoria” arrivando fino all’aula bunker del carcere Ucciardone (intitolata lo scorso 12 novembre a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino), al grido “la Sicilia è nostra, non di Cosa nostra”. I bambini provengono dalle parrocchie Maria Ss. Assunta di Petralia Sottana, Maria Ss. Assunta di Sclafani Bagni, Ss. Apostoli Pietro e Paolo e Sacra Famiglia di Bompietro e Locati e dalla Comunità alloggio Fondazione Regina Elena di Cefalù. Sono stati accolti dal prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, del sindaco Roberto Lagalla.

Nel corso dell’incontro nell’aula bunker i piccoli si sono confrontati con il presidente della fondazione “Progetto legalità”, Leonardo Agueci; il presidente della prima sezione della corte d’assise di Palermo, Vincenzo Terranova, nipote del giudice Cesare Terranova; l’autista di Rocco Chinnici e di Giovanni Falcone, Giovanni Paparcuri; uno dei pm del maxiprocesso di Palermo dell’86 a Cosa nostra, Giuseppe Ayala.

“Questa iniziativa – spiega Leonardo Agueci, ex procuratore aggiunto di Palermo – che cade sul finire delle celebrazioni del trentennale delle stragi di Capaci e di via d’Amelio e coincide causalmente con l’arresto di Matteo Messina Denaro, vuole fare sì che la memoria non sia solo un riferimento storico a fatti che i giovani non hanno vissuto direttamente e nei quali, quindi, potrebbero non riconoscersi appieno; ma che sia, semmai, lo strumento attraverso il quale trasmettere ai giovani i valori della legalità da vivere tutti i giorni”.