La prodezza di Canotto vale tre punti: Palermo ko 0-1 con il Cosenza

Il gol vittoria arriva al 92'

PALERMO – Il Palermo di Eugenio Corini deve arrendersi alla prodezza di Canotto nei minuti di recupero dopo il novantesimo. Il numero 31 del Cosenza sigla il gol che vale tre punti al 92′, con un tiro praticamente perfetto che si insacca sotto l’incrocio dei pali. I rosanero, proprio durante quegli istanti, stavano provando il tutto per tutto per trovare il gol del vantaggio.

La gara, per la maggior parte dei minuti, è stata in mano ai padroni di casa. Il Cosenza si è ritrovato spesso chiuso nella propria metà campo, a difendersi dalle azioni offensive dei rosanero. I Lupi hanno provato a più riprese a far male agli avversari in ripartenza, ma senza successo, almeno fino al 92′. I siciliani quindi devono lasciare i tre punti agli ospiti, oltre alla possibilità di ottenere la quarta vittoria di fila e il quinto risultato utile consecutivo.

Il tabellino

PALERMO: Pigliacelli, Lucioni, Stulac (dal 67′ Gomes), Segre, Brunori (C.), Di Mariano (dal 76′ Insigne), Di Francesco (dall’81’ Mancuso), Aurelio (dal 46′ Lund), Ceccaroni, Mateju, Henderson (dal 67′ Vasic). A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Lund, Gomes, Mancuso, Insigne, Marconi, Nedelcearu, Vasic, Soleri, Coulibaly. Allenatore: Corini.

COSENZA: Micai, Marras (dall’86’ Canotto), Tutino (dall’86’ Voca), Forte, D’Orazio (C.), Meroni (dal 54′ Sgarbi), Calo, Cimino (dal 68′ Rispoli), Venturi, Mazzocchi, Zuccon (dal 68′ Viviani). A disposizione: Marson, Sgarbi, Rispoli, Fontanarosa, Crespi, Arioli, Viviani, Praszelik, Canotto, La Vardera, Florenzi, Voca. Allenatore: Caserta.

ARBITRO: Monaldi (Macerata). Assistenti: Passeri (Gubbio) – Costanzo (Orvieto). Quarto Ufficiale: Delrio (Reggio Emilia). VAR: Nasca (Bari). AVAR: Paterna (Teramo).

MARCATORI: 92′ Canotto (C)

NOTE: Ammoniti: D’Orazio, Segre, Canotto, Tutino.

La partita

90′ + 8′ – Non c’è più tempo, l’arbitro fischia tre volte. Palermo-Cosenza termina 0-1

90′ + 6′ – Ci prova Lucioni con una conclusione dal limite, para Micai

90′ + 2′ – Ammonito lo stesso Canotto, che esulta provocando i tifosi del Palermo, e anche Tutino

90′ + 1′ – GOL DEL COSENZA! Canotto dal limite dell’area di rigore del Palermo si inventa una conclusione perfetta che si insacca sotto l’incrocio dei pali della porta di Pigliacelli

90′ – Ammonito Segre che ferma la ripartenza avversaria. Annunciati sette minuti di recupero

86′ – Ancora sostituzioni per la squadra ospite. Fuori Marras dentro Canotto, fuori Tutino dentro Voca

85′ – Insigne si accentra e prova il tiro, palla fuori

81′ – Corini manda in campo anche Mancuso per Di Francesco. I rosanero adesso stanno cercando in tutti i modi di andare in rete

76′ – Esce Di Mariano, entra Insigne

73′ – Riprende la gara

71′ – Secondo cooling break della gara

70′ – Pigliacelli fa un intervento sul colpo di testa di Forte e scaccia via la sfera dallo specchio della porta.

68′ – Cambi anche in casa Cosenza, escono Zuccon e Cimino e al loro posto ci sono Viviani e Rispoli

67′ – Palo del Cosenza, Mazzocchi dal limite dell’area colpisce il legno. A seguire Henderson e Stulac lasciano il terreno di gioco, al loro posto entrano Vasic e Gomes

66′ – Lucioni insegue Tutino fino a metà campo, recupera la sfera e la serve a Brunori che calcia in porta ma centrale

58′ – Giallo per D’Orazio dopo uno scontro con Mateju

54′ – Il Cosenza manda in campo Sgarbi, Meroni si ferma per un problema muscolare

Ore 21.42 – Le squadre rientrano in campo, il Palermo sostituisce Aurelio con Lund. Palla al Cosenza, ricomincia la gara

50′ – Termina il primo tempo della gara del “Barbera”. I rosanero per diversi minuti hanno messo sotto pressione il Cosenza, senza però riuscire a far gol alla squadra ospite

45′ – Quattro i minuti di recupero concessi

44′ – Sforbiciata di Di Francesco in area avversaria, fallo in attacco però della squadra di Corini che invece chiedeva un calcio di rigore

40′ – Palermo pericoloso negli ultimi minuti con diverse azioni offensive, senza mai concludere in porta però

28′ – Riprende la sfida

26′ – Cooling break per le alte temperature del capoluogo siciliano

21′ – Ancora pericoloso il Palermo con Di Francesco che dalla sinistra si accentra e prova il tiro, potente, ma respinto da Micai

18′ – Pigliacelli para un tiro di Forte da buona posizione servito, erroneamente, da Lucioni in mezzo all’area di rigore rosanero

13′ – Ripartenza fulminante del Palermo, Di Francesco scambia bene con Brunori e a tu per tu con Micai il numero 17 dei rosanero non colpisce bene la sfera per concludere in porta

9′ – Pericoloso il Palermo con una conclusione al volo di Aurelio sugli sviluppi di un calcio d’angolo

6′ – Si ferma per qualche istante il match, va sostituita la bandierina del calcio d’angolo che si era piegata dopo uno scontro di gioco

2′ – Primo squillo del Cosenza, Mateju sbaglia l’appoggio e Tutino recupera la sfera. Il numero 9 del Cosenza prova la conclusione da fuori area, palla fuori

Ore 20.33 – Primo pallone affidato ai rosanero, comincia il match

Ore 20.32 – Momento di raccoglimento per la scomparsa di Giorgio Napolitano

Ore 20.29 – Palermo e Cosenza entrano in campo, il “Barbera” si accende

Ore 20.15 – Le squadre rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 20.30

Ore 19.50 – Squadre in campo per il riscaldamento pre partita