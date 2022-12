Palermo, la Fiera verso la chiusura: “Non disperdiamo tutto”

Il commissario conferma la chiusura della struttura e dice che...

“Io penso che sarebbe un grave errore disperdere l’esperienza di questi anni. Abbiamo seminato e raccolto una nuova idea di sanità, vicina alle persone, prossima ai loro problemi. Dimenticarla sarebbe un peccato”.

Si va verso la chiusura, il prossimo 31 dicembre, delle strutture commissariali, come l’hub della Fiera. I lavoratori, in parte, avranno una proroga. Verosimilmente quelli del comparto sanitario per cui si dovrebbe pensare anche alla stabilizzazione. Gli altri? Non si sa. Forse no. Ecco cosa dice, a riguardo, il dottore Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid a Palermo.

Dottore Costa, siamo quasi ai saluti.

“Noi commissari abbiamo fatto il nostro tempo, ed è normale, considerando la fine dell’emergenza. Almeno dal punto di vista burocratico”.

Che significa?

“Che il Covid c’è ancora e morde. Le persone muoiono, non come prima, grazie ai vaccini, ma muoiono. Che fragili e anziani sono a rischio. E che è necessario non abbassare la guardia. Sembra una frase fatta, ma è la realtà”.

Dunque?

“Spero che, se non la struttura, si mantengano lo spirito e la visione che abbiamo garantito. L’idea di una sanità presente sul territorio, capillare. Abbiamo assistito pazienti che, altrimenti, sarebbero stati dimenticati. Abbiamo visitato, telefonato, vaccinato a domicilio. Un modello d’emergenza che deve essere replicato per le tante emergenze della nostra sanità. Covid o non Covid”.

Ma dica la verità: lei vuole salvare i suoi ragazzi?

“I miei ragazzi, come li chiama lei, non hanno bisogno di salvataggi. Sono tutti professionisti esemplari. E quello che abbiamo condiviso resterà per sempre. Rispondo: il punto è salvare la sanità, non i miei ragazzi”.

Amministrativi compresi?

“Certo, si deve uscire dal paradigma medico curante e ospedale, con in mezzo il deserto. Per cui, se, di sabato, mi faccio male e non sono gravissimo, vado al pronto soccorso e aspetto ore e ore… Gli amministrativi fanno parte di un’idea di assistenza completa che ha come centro il paziente”.

La Fiera, dunque, chiuderà?

“Sì, aspettiamo che ci vengano comunicati i modi e i tempi definitivi”.

Avete file di automobilisti che vengono per il tampone, ogni giorno. Ricoveri e contagi Covid aumentano. La sanità siciliana ordinaria, quella che conosciamo, saprà affrontare il momento?

“Un’altra domanda?”. (rp)