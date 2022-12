Covid, allarme social dalla Fiera: "Fila per i tamponi e gli ospedali..."

Il post e la foto. Qual è la situazione.

“Lunga fila per i tamponi, nonostante la pioggia battente. In aumento contagi, ricoveri e terapie intensive. Casi sottostimati del 40-50%. Maggiore pressione sui pronto soccorso e sui reparti ospedalieri. Il freddo in arrivo e la brutta influenza che sta colpendo tanti cittadini italiani non aiutano e rischiano di far precipitare la situazione. Bisogna rilanciare la campagna vaccinale a livello nazionale e mettere in sicurezza fragili e anziani. Utile ricordare che in fiera è possibile ricevere anche la somministrazione del vaccino antinfluenzale”. Così, oggi, lunedì 12 dicembre, sui social, Marcello Capetta, uno dei collaboratori più stretti del commissario per l’emergenza Covid, il dottore Renato Costa.

Ieri, è stato segnalato un momento critico degli ospedali. Il Ponte dell’Immacolata, il Covid e l’influenza, verosimilmente, hanno creato qualche momento di caos. L’allarme, parlando con LiveSicilia.it, l’aveva già lanciato, qualche tempo fa, la dottoressa Tiziana Maniscalchi, primaria del pronto soccorso del ‘Cervello’.

Nel frattempo, è sempre alla ribalta la questione della proroga per i lavoratori dell’emergenza, annunciata dall’assessore alla Salute, Giovanna Volo. Le polemiche sul punto non sono mancate. C’è, però, una domanda a cui rispondere: se non ci fosse la struttura commissariale, dove si sarebbero formate le file di persone in attesa di tamponi e risposte? (rp)