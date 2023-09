Palermo, crack e dipendenze, SOS Genitori: “Presto ci sarà il Centro Crisi”

L'incontro all'assessorato alla Sanità.

“Il 25 settembre la delegazione di SOS Genitori è stata ricevuta presso l’Assessorato alla Sanità dal dott. Salvatore Iacolino Direttore del Dipartimento Generale per la pianificazione strategica della Salute con il suo collaboratore dott. Maurizio D’Arpa dirigente responsabile del servizio 9 per la tutela delle fragilità, alla presenza del direttore ff del Dipartimento Salute Mentale Anna Carreca e del direttore dei Serd dott. Gianpaolo Spinnato.

Le due richieste presentate dalla delegazione dei genitori alla luce delle difficili condizioni con cui cercano di strappare i loro figli al tunnel della morte del crack, sono state accolte con sollecitudine e con la massima attenzione e sensibilità.

L’attuazione della doppia diagnosi, peculiarità ormai irrinunciabile per le comunità terapeutiche e il Centro Crisi, altrettanto urgente per affrontare la difficile problematica della tossicomania, offrendo una struttura di lunga degenza adeguata alle crisi di astinenza per i soggetti fortemente dipendenti, sono state discusse in relazione alla loro attuabilità e ai tempi necessari per realizzarli.

Ringraziamo l’Assessore alla Sanità per la sua ospitalità e in modo particolare il dott. Iacolino per la sua sensibilità nei confronti dei genitori che vivono sulla loro pelle il grande disagio dei loro figli e figlie malati di dipendenze.

Il Centro Crisi, di cui sembra essere stata individuata una possibile sede, potrebbe costituire la prima delle sedi che si realizzano a Palermo e avrebbe la capienza di 15/20 pazienti che riceverebbero le cure necessarie per la disintossicazione e per prepararsi ad un eventuale percorso nelle Comunità Terapeutiche.

L’associazione SOS Genitori intende seguire i vari passaggi per la realizzazione delle due richieste sino alla realizzazione delle stesse.

SOS Genitori, intende sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alla malattia delle dipendenze che sta prendendo piede velocemente nella nostra società e intende sollecitare le Istituzioni a realizzare tutte le strutture necessarie per prevenire, recuperare i nostri giovani e combattere il fenomeno della droga che sta rimpinguando le casse della mafia”.