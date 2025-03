Palermo, Dionisi: “Cremonese squadra forte, noi giochiamo per i 3 punti”

Il tecnico: "Per certi aspetti è uno scontro diretto. Non dobbiamo guardarci indietro"

Il Palermo si prepara ad affrontare il big match di Serie B contro la Cremonese in programma venerdì sera al “Barbera” alle 20.30. L’allenatore dei rosanero Alessio Dionisi ha presentato l’incontro nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara.

“Non è iniziato il countdown in ottica playoff per me e per la squadra, ogni partita è importante e dobbiamo viverla come la partita più importante senza pensare al prima o al dopo. La Cremonese è una squadra forte, per certi aspetti è uno scontro diretto, potremmo fare un bel balzo. Ma comunque d’ora in poi ogni partita sarà uno scontro diretto. Per tante cose la Cremonese è senza dubbio una delle squadre più forti del campionato. Sarà una partita bella da giocare, nel nostro stadio”.

“Da gennaio abbiamo fatto gli stessi punti della Cremonese e poche squadre hanno fatto più punti di noi – ha aggiunto il tecnico del club del capoluogo siciliano -. Non dobbiamo guardarci indietro, ma pensare solo alla partita di domani da giocare solo per i tre punti”.

“Avvicinare Brunori e Pohjanpalo? Brunori ha caratteristiche duttili e si sposa bene con Pohjanpalo. Si cercano e si trovano, l’uno lavora per l’altro. Mi dispiace parlare di loro due e basta, non dimentichiamoci di Le Douaron che stava crescendo, ma per ora devo fare delle scelte. Brunori e Pohjanpalo si sono trovati dall’inizio. Quando arriviamo negli ultimi venti metri dobbiamo comunque migliorare nell’occupazione dell’area”.

“Diakité al posto di Pierozzi a destra? Ha già ricoperto quel ruolo, ha caratteristiche diverse da Pierozzi e per certi aspetti simili, potrebbe giocare lui. Non è l’unica possibilità, ho la fortuna di avere tanti calciatori bravi e duttili, valuterò ma un’idea ce l’ho. Non c’è solo Diakité per quel ruolo”.

Poi Dionisi ha risposto anche alla possibilità di vedere giocare insieme Gomes e Blin in mediana: “Claudio e Alexis sono due giocatori importanti per la squadra. Mi dispiace però che Segre venga meno considerato nei minuti in campo, per me è lo stesso giocatore di prima. La scelta è solo momentanea, mi è capitato di ripensare ad alcune scelte fatte”.

“Ranocchia con la Sampdoria ha fatto bene, si sta allenando bene e sta interpretando un ruolo diverso rispetto anche alle sue aspettative – spiega Dionisi – . Vorrei farli giocare tutti e quattro, però in questo momento più di due o tre non li faccio giocare e molto dipende anche dalle disponibilità che abbiamo davanti e per ora lì c’è abbondanza”, conclude l’allenatore.