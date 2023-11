L'edificio è in ristrutturazione da parecchio tempo

PALERMO – Crollo di calcinacci all’ex palazzo dell’Eas, a Palermo. L’edificio, che si trova nella zona del palazzo di giustizia del capoluogo, presenta un ponteggio montato per dei lavori di ristrutturazione ma nella notte sono caduti dei calcinacci.

Il palazzo si trova in via Impallomeni 20, a pochi passi dal tribunale, e fino a un paio di anni fa era sede di uffici giudiziari che adesso sono stati trasferiti in un’altra sede di via Orsini, nei pressi di piazza Croci.