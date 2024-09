Palermo, da giovedì a domenica torna la Coppa degli Assi alla Favorita

Al campo ostacoli 27 gare tra sessioni mattutine e pomeridiane

PALERMO – Domani, giovedì 26, avrà inizio la 39ª edizione della “Coppa degli Assi”, in programma al campo ostacoli “La Favorita” e articolata in quattro giornate, sino a domenica 29, con prove sia al mattino sia al pomeriggio.

Complessivamente si disputeranno 27 gare (11 sul campo in erba), la più importante delle quali è prevista per domenica pomeriggio: il “Gran Prix Coppa degli Assi-FEI Longines Ranking Group C”, dotato del montepremi più elevato (80mila euro), con altezza degli ostacoli a 1,50 metri (gara del CSI 3*). Le altre prove saranno valide per i CSI da 1 e 2 stelle (con altezza degli ostacoli crescente, disegno del percorso di gara e tipologia di competizione, che può essere a due fasi o a tempo), con montepremi – compresi tra 500 e 28.200 euro per singola gara – il cui valore indica il livello di difficoltà della competizione.

Complessivamente saranno impegnati oltre 400 binomi, tra Amazzoni e Cavalieri, provenienti da nove Paesi europei, inclusa l’Italia, alcuni dei quali gareggeranno, nelle diverse competizioni, anche con cavalli differenti per età, genere e caratteristiche. Le competizioni si alterneranno sui due campi: quello in sabbia silicea intitolato a Giuseppe Di Matteo, cavaliere in erba barbaramente assassinato dalla mafia per vendetta nei confronti del padre, e quello in erba dedicato all’indimenticato militare e plurimedagliato

olimpionico Tommaso Lequio di Assaba.

Il fine settimana si aprirà giovedì 26 alle ore 8 sull’arena “Di Matteo” con la prima delle tre gare su fondo in sabbia riservate nell’ordine ai cavalli di 5 anni (ostacoli a 1,15, gara a tempo), quella per i 6 anni (h 1,25, a due fasi) e alle 14 la CSI3* (ostacoli a 1,30, a tempo). Due le prove sul campo in erba nel pomeriggio, entrambe CSI3*: una a due fasi e l’altra a tempo, con ostacoli rispettivamente a 135 cm e 140 cm.

Nello scorso week-end la 60ª edizione degli Internazionali di Sicilia si è conclusa con la vittoria della torinese Elisa Chimirri nel centrale Grand Prix Mercedes Benz-R Star. Gli altri primati nelle gare principali di venerdì e sabato sono stati due singolari ex-aequo fra cavalieri italiani e austriaci, con il milanese Luca Moneta e Joseph Schwartz jr prima, e il plurititolato calabrese Bruno Chimirri con Gerfried Puck dopo.

Per numero complessivo di affermazioni fra gli oltre 20 vincitori si sono distinti i catanesi Daniele Girolamo Arcidiacono con quattro successi (uno in ex-aequo) e Alessandro Sciacca (tre affermazioni), seguiti con due primati dal belga Ignace Philips De Vuyst, Moneta, Chimirri e dal messinese Giovanni D’Angelo. Tra le numerose amazzoni in gara, vittoria della palermitana Aurora Caruso nella seconda giornata.

L’ingresso al campo ostacoli “La Favorita” è libero, i parcheggi per gli spettatori sono ubicati al “Piazzale dei Matrimoni” all’interno del Parco della Favorita e alla Fiera del Mediterraneo, con servizio gratuito di bus navetta. Gli “Internazionali di Sicilia” e la 39ª Coppa degli Assi (da giovedì 26 a domenica 29) sono organizzati dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo, con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani, oltre che con il supporto tecnico di Fieracavalli.