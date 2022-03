Palermo, da lunedì al via la campagna elettorale di Sinistra Civica

Il partito sostiene Franco Miceli come candidato a sindaco

PALERMO – Da lunedì prossimo, per le vie della città di Palermo sarà visibile la campagna di comunicazione di Sinistra Civica Ecologista a sostegno di Franco Miceli, candidato a sindaco di Palermo del centrosinistra.

“Si avvierà così – si legge in una nota – la campagna elettorale del soggetto politico che rappresenta la novità delle imminenti amministrative e raccoglie partiti e associazioni civiche all’insegna dell’unità della sinistra palermitana. Una unità che trova in questi drammatici giorni un motivo in più per rafforzarsi nel chiedere che torni la pace in Europa, che si torni al dialogo e alla diplomazia”.

Sinistra Civica Ecologista propone come obiettivi programmatici per il futuro della nostra città quattro grandi titoli: i diritti dei cittadini, il lavoro, l’ambiente e, naturalmente, la pace, condizione essenziale per il progresso dei popoli.

“I palermitani e le palermitane – dice la nota – hanno il diritto ad avere servizi all’altezza di una grande metropoli, a partire da trasporti pubblici moderni ed efficienti; il diritto al lavoro, da creare rafforzando la vocazione turistica della città, ma anche favorendo la sua rinascita industriale e commerciale; il diritto a vivere in un ambiente sano, con le strade pulite, il mare non più inquinato, con quartieri più verdi e realmente a misura di donne, uomini e bambini; il diritto a vivere in una Palermo sempre più città dell’accoglienza e ostile a tutte le guerre”.