Palermo, da lunedì Rini nuovo assessore nella Giunta Lagalla

Il giuramento nella giornata di oggi, sarà operativo della prossima settimana

PALERMO – Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha ricevuto oggi presso la sede di Palazzo Palagonia il Commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia, on. Luca Sbardella. Nel corso dell’incontro, il Commissario regionale ha formalmente proposto al sindaco l’avvicendamento in seno alla Giunta comunale conseguente alla nomina dell’assessore Giampiero Cannella a Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura.

Rini assessore da lunedì 25 maggio

A decorrere da lunedì 25 maggio, Antonio Rini assumerà le medesime deleghe finora attribuite all’assessore Cannella, garantendo continuità amministrativa nell’azione amministrativa e di governo della città.

Lagalla: “Riconoscimento importante per Cannella, benvenuto a Rini”

“Desidero rinnovare a Giampiero Cannella i miei più sinceri auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico di Sottosegretario alla Cultura. Si tratta di un riconoscimento importante per il lavoro svolto in questi anni e per l’impegno profuso al servizio delle istituzioni e della città di Palermo. Allo stesso tempo, auguro ad Antonio Rini un proficuo lavoro nel nuovo incarico amministrativo, certo che saprà assicurare continuità ed efficacia all’azione della Giunta comunale”, dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

Sbardella: “Riconoscimento di rilievo per Cannella, auguri a Rini”

“Rinnovo a Giampiero Cannella le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico di Governo, che rappresenta un riconoscimento politico e istituzionale di grande rilievo. Contestualmente, desidero formulare ad Antonio Rini i migliori auguri per l’importante responsabilità amministrativa che si appresta ad assumere al servizio della città di Palermo e della coalizione”, afferma il Commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia, on. Luca Sbardella.