Palermo, dal 18 luglio al via la raccolta differenziata a Pallavicino

Coinvolti 13mila residenti. Da domani via i cassonetti dell'indifferenziato

PALERMO – Al via la raccolta differenziata nel quartiere di Pallavicino, a Palermo. Lo comunica la Rap in una nota in ricorda ai residenti e agli esercenti del quartiere 23 “Pallavicino” che venerdì 18 luglio partirà il servizio “porta a porta”. I residenti, dalle ore 19 alle ore 22, dovranno esporre il residuo non riciclabile; le attività commerciali, dalle ore 19 e fino a chiusura dell’attività, potranno e dovranno esporre esclusivamente l’organico, il cartone e il residuo non riciclabile.

Saranno coinvolti dalla nuova modalità di raccolta rifiuti: circa 13.100 residenti, circa 5.300 famiglie e 2.000 attività commerciali. Da giovedì 17 luglio le maestranze aziendali provvederanno alla rimozione dei cassonetti per l’indifferenziato e delle campane stradali di tutte le frazioni di Raccolta Differenziata presenti a Pallavicino. A regolamentare il servizio del nuovo step l’avviso emanato il 10/07/2025, dal Comune di Palermo, Area delle Politiche ambientali, Transizione ecologica e Rigenerazione del verde, firmato dal Sindaco Prof Roberto Lagalla.

I cittadini che non avessero ricevuto i Kit e i carrellati per la raccolta differenziata possono recarsi da mercoledì a sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso la sede aziendale di via Calcante 14. Di concerto con la settima circoscrizione e la SRR area metropolitana, RAP sta programmando delle attività di informazione “porta a porta” nel territorio di Pallavicino. Stamattina un infopoint è stato previsto in Piazza Maria SS. Consolatrice, davanti la chiesa del villaggio Ruffini; venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13.30 sarà presente in piazza Pallavicino. Per consultare i calendari e le vie coinvolte dall’imminente step: www.rapspa.it