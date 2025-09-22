Palermo, dal 2 al 5 ottobre la Coppa degli Assi: limitazioni al traffico

L'ordinanza del comune

PALERMO – L’ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione “40° Coppa degli Assi” che si terrà a Palermo, dal 2 al 5 ottobre 2025, ha emanato due ordinanze di limitazione della circolazione pedonale e veicolare: una per piazza Verdi, per lo svolgimento del concerto della Banda dell’Esercito presso il Teatro Massimo, (4 ottobre), l’altra per il trasferimento degli equini dalla Caserma “G. Cascino” al campo ostacoli “La Favorita” e viceversa (5 ottobre).

Il provvedimento che riguarda piazza Verdi, istituisce per il giorno 04 ottobre 2025, dalle ore 17:30 alle ore 21:30, quanto segue:

– in deroga alle ordinanze n. 1134 del 04/07/2001, n. 994 del 10 giugno 2005 e n. 875 del 10/07/2014 e SS.MM., i veicoli delle Autorità che presenzieranno alla cerimonia potranno accedere e sostare in piazza Verdi, lato Via Cavour;

– la sosta dei taxi sarà spostata nella via Cavour, all’esterno di piazza Verdi sempre nel lato destro del senso di marcia.

Dal provvedimento sono esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine e di Soccorso.

Per quanto riguarda il parco de La Favorita, il provvedimento, valido il giorno 5 ottobre 2025, nella fascia oraria 13:30 – 14:00 e 16:00 -16:30 e comunque sino a cessate esigenze, istituisce quanto segue:

– chiusura al transito veicolare al passaggio del carosello del Reggimento Lancieri di Montebello (8°) e della Sezione storica del Reggimento Artiglieria Terrestre a Cavallo, dalla Caserma Gen. Cascino al Campo ostacoli La Favorita e viceversa, nelle vie e piazze interessate dal corteo:

– Itinerario dalla Caserma Gen. Cascino al campo ostacoli La Favorita: via Isaac Rabin, Largo Antonio Sellerio, via Martin Luther King, via della Favorita, viale Diana;

– Itinerario dal Campo ostacoli La Favorita alla caserma Gen. Cascino: viale Diana (controsenso) fino a via della Favorita con chiusura al transito del viale Diana (da viale Ercole a via della Favorita), la bretella di collegamento tra viale Ercole e viale Diana, direzione Mondello, e via della Favorita con direzione Mondello per il tempo necessario per l’uscita dal campo ostacoli del carosello e l’immissione in via della Favorita, direzione Fiera, via Martin Luther King, piazzetta Nelson Mandela, via Anwar Sadat, piazza Generale Cascino, via Isaac Rabin e rientro in caserma.

Dal provvedimento sono esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso e il carosello del Reggimento Comando Militare Esercito “Sicilia”.