Palermo, dal 3 giugno nuovo volo Easyjet per Lisbona

I nuovi collegamenti il martedì e il venerdì

PALERMO – Dal prossimo 3 giugno la compagnia aerea EasyJet inaugura la nuova rotta Palermo-Lisbona con due frequenze settimanali, il martedì e il venerdì. “Con il nuovo volo per Lisbona, unico collegamento con la Sicilia, con due frequenze a partire da giugno – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo – EasyJet aggiunge ben tre nuove rotte estive (Palma di Maiorca e Bristol) al ventaglio di offerta di quindici voli già in vendita, di cui tredici internazionali”.

“Ci sono continue novità nel network di EasyJet e molte di queste riguardano l’Italia, questa volta il sud-Italia in particolare – sottolinea Lorenzo Lagorio, country manager di EasyJet Italia – Grazie ai nuovi voli in vendita da oggi, aumentano le connessioni a disposizione dei nostri clienti in Puglia, Calabria e Sicilia, che potranno volare verso sempre più destinazioni europee a tariffe convenienti e con un servizio di qualità”.