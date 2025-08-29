Palermo, dal 4 al 7 settembre torna “Ciavuri e Sapuri Fest”

Sesta edizione della kermesse della Cna Palermo

PALERMO – La sesta edizione di “Ciavuri e Sapuri Fest” della CNA (Artigiani e imprenditori d’Italia) di Palermo che si terrà dal 4 al 7 settembre, accoglie sul palco di Mondello (Pa) la terza edizione di “A nome loro, musiche e voci per le vittime di mafia”. La maratona artistico-musicale ideata da Sade Mangiaracina che dal 2023 chiama a raccolta i protagonisti della musica italiana ma anche giornalisti impegnati sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, attivisti anti-mafia e familiari delle vittime.

Protagoniste,insieme alla musica e all’impegno civile, sono le aziende agroalimentari della CNA riunite in un villaggio espositivo allestito fronte mare, da Valdesi all’ex Charleston, con più di quaranta aziende, tutte made in Sicily, con i loro prodotti di eccellenza da scoprire e assaporare, (apertura degli stand prevista per le 18 e chiusura a mezzanotte). Il palco allestito di fronte lo stabilimento ex Charleston, regalerà forti emozioni quest’anno con tanti artistiche si avvicenderanno sul palco. Il 4 e il 5 la direzione artistica è della CNA di Palermo, quindi avremo, giovedì 4 settembre dalle 21.30: I Tamuna, Nicolò Carnesi, Angelo Sicurella e B2B Pisk.

Venerdì 5 settembre alle 18.30 sul palco della musica si darà vita ad un talk organizzato dalla CNA di Palermo dal titolo “Impegno comune contro le mafie: politica, imprese e terzo settore, per costruire una nuova visione futura”. Venerdì 5 settembre dalle 21.30 si balla con: “I quaranta ballano i’90”. Sabato 6 e domenica 7 settembre il palco è affidato, con il supporto di tutta la CNA di Palermo, all’associazione”A nome loro” con una line up lunghissima di artisti che hanno aderito alla manifestazione.

Sabato 6 settembre per A Nome Loro sul palco dalle 18: DitonellaPiaga,Giulia Mei, Roberto Lipari, Davide Shorty, Dario Aita, Giovanni Gulino (ex Marta sui Tubi)/Fabrizio Mocata/Mato Francesco Sciacca,Giuseppe Anastasi, Ottoni Animati, PopShock, Cico Messina, ErmesRusso, Nóe, La Ragione Giusta, Vito, F.lli Calandra, Pietro Grasso,Giovanni Impastato, Salvo Ruvolo (di Musica e Cultura), Silvia Buzzone (Addio Pizzo), Nino Morana.

Domenica 7 settembre per A Nome Loro sul palco dalle 18: Dimartino,Neri per caso, Almamegretta, Shakalab, Giuseppe Anastasi, Ernesto Marciante, Cico Messina, Ermes Russo, Gavdio, Federica Marinari,Lorenzo Leopore, Antonio Panzica, Taligalè, Luisa Impastato, Libera Sicilia, Dario Riccobono (Must 23), Brizio Montinaro, Antonio Vassallo.

“Ciavuri e Sapuri Fest” è organizzato dalla CNA (Artigiani Imprenditorid’Italia) di Palermo, in collaborazione con Innova Service Palermo Srl, HD Consulting, CAEC (Consorzio Artigiano Edile Costruttori), Utopìa Communication e Events e con il contributo in media partner di Alessi Pubblicità. La manifestazione ha il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, Assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,della Regione Siciliana, e del Comune di Palermo.

“Abbiamo letto la denuncia dello staff di ‘A Nome Loro’ – dice il segretario della CNA di Palermo Pippo Glorioso – Sulle difficoltà nella realizzazione della manifestazione al Parco Archeologico di Selinunte, nel Comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani,luogo scelto non a caso ma perché terra natia di Matteo Messina Denaro. Come associazione di artigiani e imprenditori non possiamo rimanere insensibili davanti a tutto questo e li abbiamo subito contattati per collaborare con loro”.

“Come CNA di Palermo ci siamo messi subito a disposizione dell’associazione ‘A Nome Loro’ ospitandoli a Mondello e mettendo il palco al loro servizio. – dice Mimmo Provenzano, presidente di CNA Palermo – Come imprenditore che ha subito pressioni mafiose e mai ceduto a nessuna richiesta, ritengo sia doveroso stare al fianco di chi a voce chiara denuncia la mafia coinvolgendo quanta più gente possibile dalla parte giusta della storia. Siamo felici di aprire la nostra manifestazione a tutti i cantanti che vogliano lottare insieme a noi per non lasciare mai più solo nessuno, come Libero Grassi, un imprenditore palermitano con la schiena dritta assassinato dalla mafia perché non voleva pagare il pizzo. A lui e a tutte le vittime di mafia dedichiamo questa edizione di Ciavuri e Sapuri Fest”.

“La tenacia e l’impegno pagano sempre – dichiara Sade Mangiaracina, ideatrice di A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia, e presidente dell’associazione che organizza l’evento – Abbiamo voluto caparbiamente mantenere la terza edizione, consapevoli che sia necessario tenere alta l’asticella della legalità, rendere onore ai cittadini che credono nel valore dell’onestà e valorizzare le eccellenze del nostro territorio. E tra le eccellenze abbiamo avuto la fortuna, grazie ai nostri Partner Cooperativa Sociale Incontro,Utopia e Sinergie Group, di incontrare CNA Palermo, a cui va la mia personale gratitudine e di tutta l’associazione di cui sono presidente per aver accolto a braccia aperte A Nome Loro. Voglio inoltre ringraziare i tantissimi artisti che hanno accolto il nostro appello con gioia, i nostri Partner- a partire dalla Siae, Nuovo Imaie, CGIL CISL UIL, Comune di Castelvetrano, e soprattutto un ringraziamento va ai tantissimi che hanno espresso vicinanza, affetto e solidarietà ad A Nome Loro, il vostro enorme abbraccio ci fa ben sperare. Andiamo avanti!”.