Palermo, dalla Cassa edile un contributo per il Festino 2022

La sponsorizzazione votata all'unanimità dal comitato di gestione della Cepima

PALERMO – Dalla Cassa edile di Palermo (Cepima) un contributo di sponsorizzazione di 20mila euro in favore del Comune per l’edizione 2022 del Festino di Santa Rosalia.

Il contributo è stato deliberato all’unanimità dal comitato di gestione dell’ente bilaterale delle costruzioni presieduto da Giuseppe Puccio (Ance) e composto dal vicepresidente di turno Pasquale De Vardo (Feneal-Uil), Francesco Danese (Filca-Cisl) e Pietro Ceraulo (Fillea-Cgil), Angelo Diliberto (Ance) e Agostina Porcaro (Ance).

Francesco Danese (Filca-Cisl), Pasquale De Vardo (Feneal-Uil) e Pietro Ceraulo (Fillea-Cgil)

“La sponsorizzazione della Cassa edile al Festino di Santa Rosalia – dicono il presidente Giuseppe Puccio e il vicepresidente Pasquale De Vardo – vuole essere una testimonianza di vicinanza alla città, ai palermitani e un segnale all’amministrazione di un’apertura alla collaborazione tra pubblico e privato di cui noi siamo fautori. Un modo per aiutare il sindaco Roberto Lagalla e Maurizio Carta che stanno mettendo su un evento importante come il Festino che per due anni, a causa del Covid, è stato celebrato in misura ridotta. E una maniera per far sentire a tutti palermitani la partecipazione del mondo delle costruzioni che la Cassa edile di Palermo rappresenta da oltre 60 anni. Portiamo in dote alla Santuzza lo spirito e i valori del nostro ente bilaterale in cui lavorano quotidianamente, gomito a gomito, i rappresentanti del mondo datoriale e di quello sindacale per fornire servizi e assistenza a imprese e lavoratori”.