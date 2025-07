Palermo, dalla giunta ok alla riqualificazione di piazza Acquasanta

Le opere costeranno 3,3 milioni

PALERMO – Via libera alla riqualificazione di piazza Acquasanta. Lo ha stabilito la Giunta che ha approvato un progetto esecutivo per la rigenerazione territoriale e ambientale. Le opere – che avranno un costo complessivo poco inferiore ai 3.3 milioni di euro e faranno parte degli interventi strategici per la valorizzazione, il rilancio e la vivibilità urbana del litorale, riguarderanno il recupero paesaggistico, il miglioramento della viabilità, l’arredo urbano, il verde pubblico, l’illuminazione e il sistema di raccolta delle acque.

“Con questo intervento – commentano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando – restituiamo decoro, accessibilità e bellezza a un’area storicamente trascurata ma di grande valore per la città. La riqualificazione dell’Area prospiciente il porticciolo di Acquasanta rientra in una più ampia visione di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti in tutta la città. È un intervento che parla di rispetto per il territorio, di rilancio delle periferie costiere e di riconnessione tra cittadini e mare. Restituiremo alla comunità un luogo identitario, valorizzato e fruibile, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo sostenibile”.

Secondo una nota dell’assessorato, si tratta di “un progetto atteso da anni che oggi finalmente prende forma grazie a un lavoro sinergico tra uffici tecnici, assessorati competenti e BB.CC.AA”, sottolineando che “l’Amministrazione ha candidato l’opera per il finanziamento nell’ambito delle risorse FSC 2021-2027, promosse dalla Regione Siciliana”.