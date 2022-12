Nessun danno erariale: assolto l’ex direttore dell’Arpa

Francesco Licata di Baucina non dovrà sborsare 98 mila euro

1' DI LETTURA

PALERMO – Assolto. L’ex direttore generale dell’Arpa Sicilia Francesco Licata di Baucina non dovrà risarcire il danno erariale di 98 mila euro che gli veniva contestato dalla Procura contabile. La sentenza è della Corte dei Conti presieduta da Vincenzo Lo Presti. Accolte le tesi difensive degli avvocati Alessandro Dagnino e Ambrogio Panzarella dello studio Lexia Avvocati.

Avvocato Alessandro Dagnino

Non ha retto l’accusa secondo cui Licata di Baucina avrebbe assunto come dirigente dell’Arpa Sicilia un funzionario dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale non appartenente al ruolo della dirigenza, violando le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa e di mobilità del personale pubblico.

Di avviso opposto i giudici contabili, i quali nella motivazione spiegano che dalla “ricostruzione non emerge alcuna prova della sussistenza dell’elemento psicologico del dolo in capo all’odierno convenuto. Infatti, lo stesso, a fronte dei puntuali rilievi dell’organo di controllo interno, ha fornito altrettanto puntuali deduzioni sulle ragioni fattuali e giuridiche delle scelte effettuate inviando tali riscontri all’Assessorato

vigilante ed anche alla Procura regionale della Corte dei conti”.