Palermo, date e orari delle ultime due giornate di campionato

Le ultime due gare del torneo cadetto vedranno impegnate tutte le squadre in contemporanea allo stesso orario

PALERMO – La Lega Serie B ha reso note date e orari delle ultime due giornate del campionato cadetto. Il Palermo di Corini sarà impegnato, per la giornata numero 37 del torneo, a Cagliari il 13 maggio alle ore 14 mentre l’ultima giornata sarà tra le mura amiche del “Barbera” venerdì 19 maggio alle 20:30 contro il Brescia. Come consuetudine di ogni anno, le ultime due giornate di Serie B vedranno impegnate tutte le squadre in contemporanea allo stesso orario.

Di seguito il programma dei rosanero per la trentasettesima e la trentottesima giornata di Serie B:

Sabato 13 maggio

Cagliari – Palermo ore 14:00

Venerdì 19 maggio

Palermo – Brescia ore 20.30