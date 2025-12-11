Palermo, denuncia di essere stata violentata: 27enne patteggia

Decisive le indagini dei carabinieri

PALERMO – Ai carabinieri ha denunciato un uomo di 29 anni accusandolo di violenza sessuale, poi la donna di 27 anni avrebbe raccontato la storia ad alcuni amici.

Palermo, falsa accusa di violenza sessuale

Voci raccolte dal presunto aggressore che, assistito dall’avvocato David Grasso Castagnetta, si è presentato spontaneamente ai carabinieri raccontando la sua versione. Dall’esame dei messaggi in chat, scambiati tra i due, e dalle indagini condotte dai carabinieri di Bagheria, coordinati dal pm di Termini Imerese, è stato accertato che le accuse erano false e il procedimento è stato archiviato.

La donna è finita a processo per calunnia nei confronti del ragazzo e ha patteggiato una pena di un anno e due mesi con sospensione condizionale, proponendo un risarcimento per il danno causato al ragazzo, che nel frattempo ha perso opportunità di lavoro.