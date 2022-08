Palermo, Di Benedetto: “Orgoglioso della prestazione, è un gruppo meraviglioso”

Le dichiarazioni dell'allenatore ad interim rosanero dopo il successo di ieri contro la Reggiana nel turno preliminare di Coppa Italia

1' DI LETTURA

Buona la prima per il Palermo che, al suo esordio stagionale, trova il successo contro la Reggiana e passa al primo turno di Coppa Italia. L’allenatore ad interim dei rosa Stefano Di Benedetto, a fine partita, ha commentato così la vittoria rosanero:

“Siamo orgogliosi della prestazione che abbiamo messo in campo, ho trovato un gruppo di ragazzi meravigliosi. Non era semplice, venivamo da una settimana difficile ma devo dire solo grazie a questa squadra che ha mostrato disponibilità, in soli tre allenamenti abbiamo provato a preparare la partita nel migliore dei modi. Sono contento per questa vittoria arrivata e sofferta anche se abbiamo subito due gol solamente su palle inattive”.

Questa l’analisi della gara fornita da Di Benedetto al termine del match: “Abbiamo fatto un primo tempo abbastanza brillante, poi è normale che un po’ la condizione è calata. La Reggiana con il gol ha trovato fiducia ma siamo stati bravi a non mollare, anche i cambi sono stati decisivi perché hanno portato freschezza ed equilibrio in un momento delicato della gara”.

Spazio infine alle sensazioni dopo aver preso le redini della prima squadra lasciate dal dimissionario Silvio Baldini: “Sono un uomo della società, giovedì mi hanno chiamato per dare una mano e mi sono messo a disposizione per il gruppo e per la città. Cerco di dare il massimo e di svolgere al meglio il mio lavoro e poi, con tranquillità, tornerò al mio posto consapevole di aver dato tutto”.