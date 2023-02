Palermo, Di Chiara show su Trebì all’Ippodromo La Favorita

Al via 92 cavalli su sette corse nell'ultimo convegno

PALERMO – Convegno interessantissimo quello andato in scena all’Ippodromo La Favorita di Palermo, dove al via si sono presentati ben 92 cavalli suddivisi su sette corse. Il clou della giornata è stata la “super tris quarté quinté” alla settima corsa, che ha visto 15 cavalli (indigeni ed europei di 5 anni e oltre) al via disposti su tre nastri sulla distanza del doppio chilometro.

LE GARE

Partito molto male Asciano estremo penalizzato al nastro dei 2.040 metri. Partenza a razzo invece per il numero 4 Barnaba Trebì, guidato da Alessio Di Chiara. Primi 600 metri spediti, con solo il numero 3 – Creed Muttley – che prova a tenere il ritmo di Barnaba Trebì. Al chilometro e mezzo provano a farsi sotto Buzzitta con Creed Muttley e Cintura con Bionda de Cleris, mentre gli altri stentano. Ma Barnaba Trebì, alla terza corsa in otto giorni, dopo la curva si stacca e se ne va arrivando da sola all’arrivo col tempo di 1.14.9. Dietro Creed Muttley (3) e Barsela Burlon (6). Solo che la giuria dopo aver visionato il filmato ha squalificato Barsela Burlon per “rottura prolungata”. Quindi la terza piazza è andata a Zabul Fi (8). Completano l’arrivo Aldebaran (1) e Bionda De Gleris (10). A fine gara il responsabile ippico della Sipet Francesco Ruffo della Scaletta ha premiato Alessio Di Chiara, allenatore e guidatore di Barnaba Trebì, di proprietà di Giuseppe Biondo.

La gara centrale era in programma invece alla sesta corsa con 10 cavalli di 4 Anni impegnati sui 2.000 metri, con la penalizzata Dulce de Leche che ha dovuto concedere venti metri al resto dei coetanei. Anche qui a trionfare è Alessio Di Chiara in sulky a Dany Capar in 1.16.4, al secondo posto Do It Better e terza piazza per Dreyfus Bi. Alla quinta corsa invece era in programma la II Tris Nazionale con 17 cavalli anziani di categoria F che si sono dati battaglia sul miglio: ad avere la meglio è Marcello Mangiapane su Camelia Jet.

Mentre il cavallo più votato dello scorso convegno (15 febbraio) è stato Depeche Club con 61 voti. Dietro Adone delle Selve con 29 e Bacco ido con 11. Prossimi appuntamenti di marzo: 4-11-18-25. Ingresso gratuito

I RISULTATI DELLE CORSE

Prima corsa

1 N9 Daiacco Aby – tempo 1.14.1 – driver: T. Di Lorenzo

2 N11 Diamante Col

3 N8 Detonation Gnl

Seconda corsa

1 N11 Chanteclair Jet – 1.14.5 – M. Zanca

2 N6 Blue Sky

3 N7 Black Mamba San

Terza corsa

1 N5 Evaluna Pax – 1.16.8 – S. Luongo

2 N7 Esteban Lg

3 N3 Ecalpurnialuisgpd

Quarta corsa

1 N11 E’ Vita Clemar – 1.17.8 – O. Tortorici

2 N8 Erenio Mais

3 N10 Eagle Big Effe

Quinta corsa

1 N6 Camelia Jet – 1.13.9 – M. Mangiapane

2 N2 Totano Jet

3 N10 Boss Fks

Sesta corsa

1 N8 Dany Capar – 1.16.4 – A. Di Chiara

2 N1 Do It Better

3 N7 Dreyfus Bi

Settima corsa (super tris quarté quinté)

1 N4 Barnaba Trebi’ 1.14.9 – A. Di Chiara

2 N3 Creed Muttley

3 N8 Zabul Fi

4 N1 Aldebaran

5 N10 Bionda De Gleris