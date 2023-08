Palermo, ad un passo gli arrivi di Henderson e Di Francesco

Sempre più vicini i due innesti di mercato che andranno a rinforzare la squadra allenata da Eugenio Corini

PALERMO – Il Palermo si appresta ad accogliere due nuovi innesti provenienti dal calciomercato. La compagine rosanero, in attesa del prossimo match di campionato contro la Reggiana, è pronto a rinforzarsi con due acquisti di grande caratura provenienti dalla Serie A per rinforzare l’organico in ottica lotta promozione.

Sarebbe ormai tutto fatto per l’approdo nel capoluogo siciliano di Federico Di Francesco. L’ala classe 1994 è subentrata solo al 90′ nel match giocato ieri dal suo Lecce contro la Fiorentina, soltanto otto i minuti giocati a conferma dell’imminente partenza direzione Palermo. Il giocatore dovrebbe apprestarsi a svolgere le visite mediche prima di apporre la firma al contratto che lo legherà alla compagine rosanero.

Mancherebbe solo l’annuncio ufficiale invece per confermare l’arrivo del centrocampista scozzese Liam Henderson. L’ormai ex Empoli avrebbe infatti già svolto le visite mediche e si attende il comunicato del club rosa, che si è aggiudicato un giocatore duttile e di grande affidamento che rinforzerà non poco la squadra di Eugenio Corini.

Fonte foto: profilo Instagram Federico Di Francesco (@f.difra)