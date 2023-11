Palermo, diede un pugno ad uno steward: Daspo di cinque anni

La disposizione del Questore

PALERMO – Colpisce con un pugno al volto uno steward: scatta il Daspo per cinque anni. Il questore di Palermo ha disposto un provvedimento di divieto di accesso, della durata di cinque anni, ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive nei confronti di un palermitano, ritenuto responsabile dell’aggressione a uno steward avvenuta allo stadio Renzo Barbera, durante l’incontro di calcio tra Palermo e Brescia, valevole per il campionato di serie B, dello scorso 8 novembre.

La ricostruzione dei fatti

Il tifoso del Palermo appartenente ad un gruppo ultras, dopo il regolare accesso allo stadio, era tornato nei pressi del tornello insistendo affinchè il responsabile degli steward consentisse l’accesso ad appartenenti al proprio gruppo ultras, sprovvisti di biglietto di accesso. Al rifiuto dell’addetto, il tifoso lo aveva colpito violentemente con un pugno ed era scappato. L’attività d’indagine avviata da personale della Digos ha permesso, in breve, di risalire all’identità dell’aggressore; la consultazione dei sistemi di videosorveglianza dell’impianto sportivo, ne ha consentito il tempestivo riconoscimento. L’uomo, rintracciato, è stato indagato in stato di libertà per il reato di lesioni personali e violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

Adesso nei confronti del tifoso palermitano è stato emesso anche un provvedimento, di Daspo.