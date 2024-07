Gli interventi contro i roghi

PALERMO – I vigili del fuoco e i forestali sono stati impegnati nello spegnimento di diversi incendi in provincia di Palermo.

Le fiamme sono divampate a Mezzojuso, a Partinico in contrada Madonna del Ponte e contrada Mozzicato, a Montelepre in contrada Suvarelli, a Monreale, a San Giuseppe Jato in contrada Mortilli.

Anche oggi giornata di gran caldo e la Protezione Civile ha lanciato l’allerta arancione per otto provincie e rossa nella zona del siracusano per il rischio incendi.