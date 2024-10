Rubati decine di metri di cavi e batterie

PALERMO – Doppio furto nella notte. Nel mirino due cabine Enel in via Giuseppe Di Vittorio e in piazzetta Sperone nell’omonimo quartiere palermitano. Rubati decine di metri di cavi di rame e batterie.

Si sono verificati disagi per gli utenti dell’area. Indagini sono condotte dai carabinieri.