Palermo, la classifica dei migliori ristoranti di sushi

All you can eat, dark kitchen, di lusso: dove mangiare il miglior sushi nel capoluogo

PALERMO – Quando scegli di mangiare sushi a Palermo, i migliori ristoranti giapponesi della città propongono i piatti più conosciuti della cucina nipponica. Il Sushi e la cucina giapponese hanno conquistato il mondo: veloci e con pochi ingredienti, salutari e leggeri, vari e colorati.

Da diversi anni il Sushi, nell’immaginario collettivo, indica la “cucina giapponese”, ma in realtà rappresenta solo una piccola parte della tradizione culinaria tradizionale che offre molto di più che porzioni di riso e pesce crudo.

Dove mangiare sushi a Palermo

A Palermo, esistono oltre 100 ristoranti che servono sushi. Ci sono ristoranti eleganti che servono solo un menu giapponese, altri che integrano tra i loro piatti anche una selezione di sushi e sashimi. In città sono presenti anche le ghost o dark kitchen, laboratori che servono solo attraverso il delivery. Alcuni ristoranti invece ospitano sia la cucina cinese che quella giapponese, e non mancano i super gettonati all you can eat.

La classifica

Secondo TripAdvisor, a Palermo, si contendono il podio SushiLab Mazzini, Sicilò, Sal Capone e Kuaizi, si trovano tutti intorno a Piazza Politeama, nel centro della città di Palermo. Va precisato che la classifica di TripAdvisor attribuisce un punteggio a ogni attività in base a diversi elementi: il numero di recensioni, la qualità delle stesse, il numero di foto presenti nel profilo e le interazioni con gli utenti. Qual è il vostro ristorante di sushi preferito a Palermo? Potete commentare in fondo all’articolo.

Cosa significa Sushi

Se parliamo di Sushi indichiamo il piatto tipico giapponese, a base di riso bollito e aromatizzato con zucchero e aceto di riso, in forma di “polpettine” ripiene o guarnite generalmente di pesce crudo (o cotto), da intingere nella salsa di soia e gustare in un solo boccone.

Molto spesso questo termina indica la cucina giapponese nella sua interezza, anche se non corrisponde al vero. Sicuramente è il piatto più diffuso e conosciuto, quindi se cerchiamo i ristoranti di Palermo che offrono la cucina giapponese, andremo alla ricerca di un sushi.

Vocabolario del Sushi: i nomi dei piatti

Sia che siate clienti abituali o curiosi alla prima esperienza, occorre tenere a mente che ogni cucina ha un proprio vocabolario. Per non farvi trovare impreparati ecco il nome di alcuni dei piatti giapponesi più famosi, con indicato cosa troverete al loro interno:

Sashimi

Fette di pesce servito crudo, cotto o in salamoia in 3-5 pezzi. Normalmente presentato su alcune foglie di shiso e con wasabi e zenzero sul lato.

Nigiri

Pezzi di pesce su polpettine di riso, a volte viene arrotolata una stricia di alga Nori per legare il pesce al riso.

Gunkan nigiri

Gunkan significa barca, questa tipologia di sushi prevede che l’ingrediente principale si presenti al di sopra del riso, creando una forma simile alla barca. Non è necessario che sia contenuto da un’alga, si può utilizzare anche una striscia di pesce. Sono tre i principali tipi di Gunkan: Tobiko, Ikura, e Uni.

HosoMaki

Piccoli rotolini con alga Nori esterna e all’interno un pezzo di pesce.

Futomaki

Arrotolati con alga Nori, con molti ingredienti all’interno, ogni pezzo è molto grande. L’alga può essere fuori o dentro.

Uramaki

Arrotolato con alga all’interno e riso all’esterno. Solitamente con semi di sesamo o tobiko.

Temaki

Arrotolato con alga Nori, pensato per essere mangiato con le mani come un cono gelato.

Chirashi

Vari pezzi di pesce serviti in una ciotola di riso sushi.

Donburri

È identico al Cirashi solamente con un tipo di pesce a scelta.

Il galateo della cucina giapponese

Oltre a conoscere come sono composti i piatti, sapere cosa si deve e non si deve fare in un ristorante di sushi ha la sua importanza. Il ristorante giapponese per la vostra mise en place, il modo nel quale è apparecchiato il vostro posto a tavola, presenterà una vaschetta (per la salsa di soia) e un paio di bacchette, oltre ai bicchieri per acqua e vino naturalmente. Secondo il galateo se l’utilizzo delle bacchette vi è difficoltoso è consentivo l’utilizzo delle mani, mai la forchetta. E’ considerato buon costume mangiare il sushi in un boccone. E’, inoltre, buona maniera immergere nella salsa di soia solamente il pesce e non il riso. Ricordatevi di non chiedere mai un coltello, perché il sushi non ha bisogno di strumenti affilati, bastano le bacchette e le mani. In ultimo, non esagerate con il Wasabi, non conviene mai!



