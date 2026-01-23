Droga nascosta nella sella dello scooter: cinque arresti allo Sperone

Un 18enne è stato denunciato in stato di libertà

PALERMO – Arrestati cinque palermitani, di età compresa tra i 17 e i 24 anni, accusati a vario titolo di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Un sesto, di 18 anni di età, è stato denunciato in stato di libertà.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Piazza Verdi nel quartiere Sperone, con il supporto del Nucleo cinofili.

I militari, dopo avere monitorato i movimenti di un gruppo di ragazzi sospettati di spacciare, hanno accertato che le dosi venivano prelevate da uno scooter utilizzato come deposito. Il riscontro è arrivato con il fermo di un acquirente trovato in possesso di crack.

La successiva perquisizione del mezzo, grazie al fiuto del cane antidroga, ha permesso di rinvenire sotto la sella 72 dosi di crack, 19 di cocaina e due di hashish, nascoste in piccoli contenitori, oltre a circa 360 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Gli arresti dei maggiorenni sono stati convalidati dal Gip del Tribunale di Palermo, mentre i minorenni sono stati trasferiti al Centro di prima accoglienza Malaspina.