 Droga nascosta nella sella dello scooter: cinque arresti a Palermo
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Droga nascosta nella sella dello scooter: cinque arresti allo Sperone

Un 18enne è stato denunciato in stato di libertà
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Arrestati cinque palermitani, di età compresa tra i 17 e i 24 anni, accusati a vario titolo di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Un sesto, di 18 anni di età, è stato denunciato in stato di libertà.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Piazza Verdi nel quartiere Sperone, con il supporto del Nucleo cinofili.

I militari, dopo avere monitorato i movimenti di un gruppo di ragazzi sospettati di spacciare, hanno accertato che le dosi venivano prelevate da uno scooter utilizzato come deposito. Il riscontro è arrivato con il fermo di un acquirente trovato in possesso di crack.

La successiva perquisizione del mezzo, grazie al fiuto del cane antidroga, ha permesso di rinvenire sotto la sella 72 dosi di crack, 19 di cocaina e due di hashish, nascoste in piccoli contenitori, oltre a circa 360 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Gli arresti dei maggiorenni sono stati convalidati dal Gip del Tribunale di Palermo, mentre i minorenni sono stati trasferiti al Centro di prima accoglienza Malaspina.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI