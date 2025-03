Droni e telecamere per stanare chi non fa la differenziata in centro storico

Controlli affidati a vigili urbani e agenti della polizia metropolitana

PALERMO – L’avvio della raccolta differenziata in centro storico non è stato dei migliori. I cumuli di spazzatura ne sono la conferma impietosa. Il Comune di Palermo prova a sistemare le cose.

Telecamere

Il Comando della polizia municipale ha installato otto telecamere per sanzionare chi abbandona i rifiuti fuorilegge e senza rispettare gli orari. Dal 27 febbraio scorso è partita la raccolta differenziata nei quartieri Tribunali-Castellammare e Palazzo Reale-Monte di Pietà dove vivono otto mila e 300 famiglie per quasi ventimila abitanti.

Droni

C’è chi ha dimostrato di essere insensibile al cambiamento. Per “stanarli” da domani, giovedì 6 marzo, quattro pattuglie della polizia della Città metropolitana andranno in giro con una dotazione speciali: i droni per riprendere dall’alto chi viola le regole. Assieme a loro in giro ci saranno nove auto dei vigili urbani con un servizio dinamico dalle 5 di mattina sino alle 3 della notte successiva.

Questo tipo di controlli sarà esteso anche nei mesi successivi quando la raccolta differenziata partirà nei quartieri: San Lorenzo, Pallavicino/Cruillas, Vergine Maria/Arenella, Monte Pellegrino, Mezzomonreale e Villa Tasca.

“Raccolta differnziata per il decoro della città”

“L’auspicio è che, comunque, i cittadini e i titolari di attività commerciali, che hanno a cuore il decoro della città, diano il loro doveroso contributo – spiega l’assessore all’Ambiente, Piero Alongi -. L’esperienza maturata in questi mesi dimostra che, nei primi dieci giorni dalla partenza della raccolta differenziata, emergono sempre grosse criticità che si amplificano, come sta accadendo, nei quartieri del centro storico dove vi è la presenza di oltre settecento attività commerciali e mercati storici, come quello di Ballarò e del Capo”.

Capo e Ballarò

Per andare incontro alle esigenze degli esercenti dei mercati storici Capo e Ballarò, a partire da lunedì 10 marzo, saranno posizionati degli scarrabili dalle 13 alle 18 per conferire i rifiuti. Le postazioni si troveranno in piazza del Carmine, via Cesare Battisti e Porta Carini. A controllare il rispetto delle regole e a istruire gli operatori dei mercati sarà presente personale della Rap.

A proposito di regole dal 6 marzo volantinaggio nei mercati rionali per informare i venditori. Certo bisognerà convincere anche i tanti, troppi abusivi a rispettare le regole.