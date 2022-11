Palermo, dubbio Di Mariano verso il Parma: differenziato per il 10 rosa

Anche per Alessio Buttaro lavoro a parte. Sala prosegue la riatletizzazione

PALERMO – Nella seduta pomeridiana di mercoledì 2 novembre, al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, i calciatori rosanero Alessio Buttaro e Francesco Di Mariano hanno svolto un allenamento differenziato programmato. Marco Sala, invece, ha proseguito il lavoro di riatletizzazione.

Il numero 25 del Palermo si è fermato per uno stato infiammatorio del flessore lungo dell’alluce sinistro. L’attaccante numero 10, invece, non lavora in gruppo a causa di una gonalgia destra da sovraccarico. Quest’ultimo è in forte dubbio per la prossima sfida del club rosanero contro il Parma, match in programma sabato 5 novembre allo stadio “Renzo Barbera”.