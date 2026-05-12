L'operazione dei carabinieri

PALERMO – Due arresti e una denuncia dei carabinieri nel quartiere Montepellegrino. Due le operazioni condotte dai militari della stazione Falde e dal nucleo radiomobile. Nella prima è stato arrestato un 41enne per detenzione e spaccio di droga, nell’altra è stato arrestato un 20enne per resistenza e guida senza patente. Un 62enne è stato denunciato per porto di strumenti atti all’effrazione.

Nel primo episodio, i militari della Stazione Falde, durante un servizio di pattugliamento nel quartiere “Montepellegrino”, hanno sorpreso in flagranza di reato un palermitano di 41 anni, con precedenti, mentre cedeva in strada un involucro a un minorenne. Sequestrati 200 euro in contanti. La perquisizione è stata estesa al domicilio dell’uomo dove i militari hanno trovato e sequestrato 80 grammi di hashish e 40 grammi di cocaina. Il 41enne che era già sottoposto a sorveglianza speciale, è stato portato nel carcere di Pagliarelli.

In una seconda operazione, i carabinieri del nucleo radiomobile in via Ammiraglio Rizzo, hanno arrestato un giovane palermitano che alla guida di un’utilitaria, ha ignorato l’alt a un posto di blocco, tentando di dileguarsi per le vie circostanti con una manovra repentina e superando due incroci ad alta velocità. Dopo un inseguimento, il conducente è stato bloccato in una strada senza uscita e dai successivi accertamenti è emerso che il ragazzo era privo di patente di guida poiché mai conseguita. Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.

Infine, in via Bonanno, i carabinieri hanno proceduto al controllo di un 62enne palermitano trovato in possesso di 12 giraviti, un taglierino con lama aperta e un personal computer per la diagnostica dei veicoli completo di cavetteria OBD. Poiché non è stato in grado di giustificare la detenzione di questi strumenti, è stato denunciato all’autorità giudiziaria.