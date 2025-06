Palermo, due vigili urbani aggrediti da un parcheggiatore abusivo

Colpiti con una testata e un pugno

PALERMO – Aggressione a due vigili urbani a Palermo. L’episodio di violenza si è verificato ieri, martedì 24 giugno, in via Rocco Jemma. Ad aggredire gli agenti della polizia municipale è stato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che ha anche tentato la fuga ma è stato fermato subito dopo.

Gli agenti stavano effettuando un controllo nei pressi del Policlinico di Palermo e notato delle auto parcheggiate dove non potevano stare, per questo stavano per elevare le dovute sanzioni. In quel momento si è avvicinato a loro il parcheggiatore abusivo: prima ha inveito contro i caschi bianchi con frasi ingiuriose, poi è passato alle vie di fatto colpendo con un pugno e una testata i due agenti.

Dopo l’aggressione ha cercato di fuggire ma i vigili urbani sono riusciti a fermarlo. Gli agenti sono stati refertati al pronto soccorso del Policlinico e hanno riportato dei traumi guaribili in alcuni giorni. In queste ore è in corso il processo per direttissima a carico del parcheggiatore abusivo.