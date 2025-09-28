Palermo e Cefalù, controlli interforze contro la movida selvaggia

Dal centro storico al litorale dell'hinterland. Il bilancio delle forze dell'ordine

PALERMO – Controlli interforze nel weekend a Palermo per contrastare l’illegalità e la movida selvaggia. Nel centro storico è stato realizzato, un servizio interforze, relativo al piano di sicurezza denominato “Alto Impatto”, che ha visto impegnati polizia, carabinieri, finanza e polizia municipale.

Una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi.

Sono inoltre proseguiti i servizi disposti dalla Questura che hanno interessato via Maqueda e Corso Vittorio Emanuele, con particolare riferimento alle zone da p.zza Bellini a via Torino e da P.zza Bologni a via Roma. Identificate in totale 101 persone di cui 25 con precedenti di polizia e controllati 18 veicoli.

Controlli anche lungo il litorale cefaludese, dove complessivamente sono state identificate 117 persone di cui 11 con precedenti di polizia e controllati 58 veicoli. I servizi di controllo del territorio continueranno anche nelle prossime settimane.