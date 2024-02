Era in possesso di 26 dosi

PALERMO – I carabinieri di Palermo hanno arrestato un giovane spacciatore di 18 anni trovato in possesso di decine di dosi di crack. La temibilissima droga, ricavata dalla cocaina in voga specie tra i giovanissimi, che tanti danni provoca alla salute.

In tasca dosi di crack e contanti

Il giovane si trovava a piedi, in piena notte, nel quartiere Albergheria e non appena ha visto la pattuglia ha cercato di nascondersi tentando di fuggire. I carabinieri lo hanno scovato: nel borsello aveva 26 dosi di crack e 125 euro in banconote di piccolo taglio. L’arresto del ragazzo è stato convalidato dal gip di Palermo. La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale per le verifiche qualitative.