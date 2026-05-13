Palermo, è morta Alessia piccola e grande guerriera: il cordoglio

Tanti si stringono ai familiari

PALERMO- È morta Alessia, la piccola e grande guerriera, che, con la sua storia di coraggio e di amore, ha catalizzato l’attenzione di un’intera città e non solo. E’ stata uccisa da una terribile malattia. Alessia aveva otto anni.

“Amore mio Alessia, non riesco ancora a credere che te ne sei andata adesso, davanti ai miei occhi. Sto urlando dentro, perché non era il tuo momento, non è giusto così. Mi hai lasciato il cuore distrutto, un vuoto che nessuno potrà mai colmare. Vorrei solo svegliarmi e scoprire che è un incubo, stringerti ancora, sentirti parlare ancora una volta. Tu eri la mia bambina, la mia vita, il mio amore più grande”. Così ha scritto sua madre, in un post su Facebook.

Alessia era nel cuore di tutti, specialmente dei tifosi del Palermo, come della squadra, che hanno espresso vicinanza alla famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio sui social.

La Curva Nord 12 su Facebook ha pubblicato questa toccante foto, in omaggio alla bambina. Anche questa pubblichiamo, unendoci al dolore di tutti.

Il cordoglio del Palermo

Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, piange la prematura scomparsa di Alessia La Rosa, piccola tifosa rosanero di soli 8 anni che ha lottato con straordinaria forza contro una terribile malattia.

Scesa in campo più volte al “Renzo Barbera” al fianco dei calciatori rosanero, e in particolare di Jacopo Segre, in occasione delle partite ufficiali, Alessia ha costruito con il Palermo un legame capace di andare oltre il calcio.

Per il suo amore per il Palermo, vissuto dagli spalti della Curva Nord, e per la sua straordinaria capacità di incarnare la passione più genuina per i nostri colori, il ricordo di Alessia resterà per sempre vivo nei ricordi del Club e della grande famiglia rosanero.