Palermo e rifiuti, dalla Regione un milione di contributo straordinario

L'emendamento alla manovra finanziaria

PALERMO – Un contributo straordinario di un milione di euro al Comune di Palermo per l’emergenza rifiuti.

Il governo della Regione Siciliana, su disposizione del Presidente Renato Schifani, deposita in Aula un emendamento alla Manovra finanziaria in corso di approvazione all’Ars, per andare incontro alle esigenze del capoluogo.

È un contributo per sostenere gli sforzi dell’amministrazione comunale per mitigare l’emergenza, che ha anche risvolti di salute pubblica e un possibile impatto sul turismo, nel pieno della stagione estiva, dice la Regione.

“La Regione sta lavorando – si legge in una nota – per risolvere in maniera definitiva e strutturale in tutta l’Isola il problema dello smaltimento dei rifiuti con la costruzione di due termovalorizzatori e di altri impianti pubblici per il trattamento, con l’obiettivo prioritario dell’aumento della raccolta differenziata”.

Il ringraziamento del sindaco Lagalla

“Esprimo il mio ringraziamento al Presidente della Regione Siciliana Schifani per il contributo straordinario, su proposta dell’Amministrazione, al Comune di Palermo per il contrasto all’emergenza rifiuti e che il Governo della Regione depositerà all’Ars sottoforma di emendamento in vista della manovra in fase di approvazione”.

“Saranno risorse che l’amministrazione impiegherà subito, facendo ricorso ad un maggior numero di ditte esterne che possano coadiuvare Rap nel recupero e nello smaltimento dell’arretrato, in particolare nelle aree più congestionate dalla presenza di cumuli di rifiuti, in modo da raggiungere una normalizzazione dei servizi”. Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.