Palermo, ecco Tutino: intanto Corini prepara la sfida contro il Bari

Visite medice e poi la firma: arriva il nuovo colpo di mercato del club rosanero

PALERMO – Visite mediche e poi la firma: Gennaro Tutino è ormai ad un passo dall’essere un nuovo calciatore del Palermo. Dopo il difensore uruguaiano Renzo Orihuela, arrivato in rosa dal Montevideo City Torque, l’attaccante napoletano in uscita dal Parma si prepara ad essere il secondo colpo di mercato di questo 2023 del club rosanero. Attaccante classe 1996, arricchirà la rosa di Eugenio Corini nel reparto offensivo e probabilmente sarà il primo indiziato per occupare il posto vicino a Brunori nel 3-5-2 ormai collaudato dal tecnico di Bagnolo Mella. Un rinforzo di spessore, che arriva dal club ducale dove ha collezionato 17 presenze con due gol e un assist.

Definito l’arrivo di Tutino, il Palermo rimane ancora alla ricerca di un terzino sinistro. Sfumato l’arrivo di Paulo Azzi, che ha scelto il Cagliari mettendo già a segno un gol all’esordio con la maglia del club sardo contro il Como alla ripresa della Serie B, il club rosanero sembra aver puntato Bruno Martella. Esterno mancino in forza alla Ternana, potrebbe essere lui il giocatore da alternare a Marco Sala nella corsia di sinistra della squadra di Corini. Infine, resta aperto il capitolo Valerio Verre, che potrebbe lasciare la Sampdoria per tornare nel capoluogo siciliano dopo la sua esperienza in rosa nella stagione 2013/2014. La società di viale del Fante, però, resta comunque in attesa di definire i giorni di recupero necessari che serviranno a Leo Stulac per tornare in campo dopo il problema rilevato alla coscia sinistra prima della sfida contro il Brescia.

SUL CAMPO

Mentre il direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo (adesso coadiuvato anche dal nuovo consulente del City Football Group Riccardo Bigon) lavora sul calciomercato invernale, il tecnico dei rosa Eugenio Corini è tornato subito in campo in vista della sfida contro il Bari dopo il 3-3 di sabato 14 gennaio contro il Perugia. Venerdì 20 gennaio, a partire dalle ore 20.30, i rosanero ospiteranno il Bari allo stadio “Renzo Barbera”. Una sfida molto sentita, anche sugli spalti, tra le due squadre neopromosse dalla Serie C. I Galletti, però, si apprestano al match dal terzo posto in classifica e reduci dalla vittoria per 4-0 ai danni del Parma. I rosa, invece, possono “vantare” i loro sei risultati utili consecutivi ottenuti nelle ultime gare di campionato (2 vittorie e 4 pareggi).

Una sfida che metterà davanti anche i due marcatori più prolifici del campionato cadetto fino ad ora: da un lato c’è Walid Cheddira, che guida la classifica dei bomber in Serie B a quota 12 gol. Tra i siciliani, invece, risponde il secondo della stessa graduatoria, ovvero Matteo Brunori, che insegue il calciatore del Bari con i suoi 10 gol in campionato. Una sfida nella sfida che renderà il match ancora più entusiasmante.