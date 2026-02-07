Palermo-Empoli, Inzaghi: “Questa vittoria vale più di tre punti”

Il tecnico: "Forse la nostra migliore partita finora"

Pippo Inzaghi commenta Palermo-Empoli terminata 3-2. L’allenatore dei rosanero è intervenuto in conferenza stampa in seguito alla vittoria ai danni dei toscani nel match giocato allo stadio “Renzo Barbera”. Una vittoria importante soprattutto in ottica promozione, considerata la classifica di Serie B.

“Una grande serata, le partite in Serie B sono tutte difficilissime. L’Empoli ha giocatori forti, di gamba, potevamo soffrirli. Il risultato del Frosinone (Frosinone-Venezia 1-2, ndr) ci ha smosso un po’, ma comunque la squadra ha reagito. La vittoria vale più dei tre punti, la strada è segnata. I nuovi sono entrati bene, dobbiamo continuare così”.

“Migliore partita del Palermo? Sono d’accordo, forse non abbiamo mai vinto in rimonta – spiega Inzaghi -. I giocatori guardavano la partita del Frosinone negli spogliatoi, sapevamo che un risultato favorevole del Venezia ci avrebbe fatto accorciare. Partendo con quel gol e andando sotto, fino al 2-2, da questo punto di vista per il carattere e la reazione, probabilmente è stata la migliore”.

“Oggi era il momento di accorciare e dare continuità a questi risultati positivi – ha aggiunto il tecnico -. Sarebbe stato faticoso mentalmente non vincere questa gara. Forse averla vinta così può darci quello slancio per continuare a crescere. Siamo una squadra forte, la società è stata straordinaria con gli acquisti fatti. Mi sembrava che questa squadra avesse un’anima, oggi mi hanno dato ragione”.

“I nuovi arrivi? Magnani e Johnsen in Serie B spostano. La società ha fatto un grande sacrificio e la ringrazio. Rui Modesto ci farà cambiare alcune caratteristiche. Ma anche i subentrati oggi hanno fatto bene, significa avere mentalità. Ho ringraziato la squadra prima della gara, per il rispetto che hanno per me e il mio staff. Sono molto orgoglioso di essere il loro allenatore”, ha concluso l’allenatore dei rosanero.